Afghanistan-veteranen bijeen om spanningen te bespreken

Militairen die op missie zijn geweest in Afghanistan kwamen zondag in Doorn bijeen in het Nederlands Veteraneninstituut om de spanningen door de huidige ontwikkelingen in het land te bespreken. Dertig mannen en vrouwen deelden hun eigen ervaringen in Afghanistan en bespraken de crisis, nu de meeste landen hun militaire aanwezigheid in het land terug hebben getrokken. Het instituut gaat meer bijeenkomsten organiseren en ook aparte ontmoetingen beleggen voor partners en kinderen van veteranen, aldus kolonel Ludy de Vos, oud-directeur van het Veteraneninstituut en verantwoordelijk voor erkenning en waardering van veteranen.