Britse transportbedrijven zouden Britten aan moeten nemen als chauffeur om het tekort in die beroepsgroep op te lossen en niet moeten vertrouwen op chauffeurs uit het buitenland. Die oproep heeft het Britse ministerie van Economische Zaken gedaan. „We willen dat werkgevers langdurig investeren in personeel uit eigen land.” Vervoerdersorganisaties schatten dat er een tekort is van 100.000 chauffeurs.