NPR: Theranos-topvrouw voert mishandeling op in fraudezaak

Elizabeth Holmes, oprichtster en voormalig topvrouw van het wegens fraude failliet gegane bloedtestbedrijf Theranos, is van plan als verdediging in haar fraudezaak aan te voeren dat ze emotioneel en seksueel mishandeld werd en daardoor niet volledig toerekeningsvatbaar was. Haar voormalige vriend en medebestuurder Ramesh ‘Sunny’ Balwani zou dat hebben gedaan, meldt de Amerikaanse publieke omroep NPR die rechtbankdocumenten inzag.