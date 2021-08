Taxi-app Uber heeft in het Verenigd Koninkrijk te weinig chauffeurs. Die zijn tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie, toen er nauwelijks gebruik kon worden gemaakt van taxi’s, overgestapt naar bijvoorbeeld een baan als maaltijd- of pakketbezorger. Ook verliest Uber chauffeurs aan concurrerende taxidiensten zoals Bolt, dat minder hoge kosten bij zijn chauffeurs in rekening brengt.