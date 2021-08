Voormalig VVD-minister Henk Kamp ziet niet direct een uitweg uit de huidige impasse in de kabinetsformatie. Dat zegt hij in het televisieprogramma Buitenhof. Kamp verwacht niet dat VVD en CDA alsnog met de linkse partijen gaan onderhandelen en ziet D66 niet opnieuw in zee gaan met de ChristenUnie.