Opnieuw incident in Alblasserdam, politie onderzoekt verband

De politie onderzoekt of een brand in Alblasserdam in een bedrijfspand zondagochtend vroeg verband houdt met eerdere incidenten in de stad. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van brandstichting in het pand aan de Edisonweg, meldt de politie. Eerder dit weekeinde, in de nacht van vrijdag op zaterdag, was een explosie bij een woning aan De Boezem in dezelfde plaats en kort na die ontploffing vond de politie bij een woning aan de Merelstraat eveneens een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest dat komen weghalen.