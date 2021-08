De Amerikaanse ambassade in Afghanistan heeft zondagochtend Amerikanen nogmaals opgeroepen uit de buurt te blijven van de luchthaven in Kabul vanwege een „specifieke, reële dreiging”. Een anonieme veiligheidsfunctionaris op het vliegveld meldt aan persbureau Reuters dat de groepen mensen bij de poorten van de luchthaven kleiner zijn geworden sinds de laatste waarschuwingen over een mogelijk nieuwe terreuraanval.