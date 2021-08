Orkaan Ida legt olie- en gasproductie Golf van Mexico plat

Orkaan Ida heeft 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd, melden de Amerikaanse autoriteiten. En de tropische cycloon neemt in kracht toe. Ida komt naar verwachting zondagavond (Amerikaanse tijd) aan land in de Verenigde Staten. Getroffen wordt de staat Louisiana met de stad New Orleans, die zestien jaar geleden te lijden had onder de orkaan Katrina. Opnieuw wordt gevreesd voor catastrofale verwoestingen.