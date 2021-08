Plasticprijzen dreigen verder op te lopen door orkaan Ida

De plasticprijzen dreigen verder op te lopen nu de orkaan Ida aan kracht wint en later dit weekend mogelijk voor grote problemen zorgt in het zuiden van de Verenigde Staten, denken deskundigen. In Louisiana, waar de storm naar verwachting zondag aan land komt, bevinden zich namelijk ook veel plasticfabrieken. Bedrijven als ExxonMobil en Dow hebben er grote chemische complexen die onder meer verantwoordelijk zijn voor de levering van bijna een vijfde van de etheenproductie in de wereld. Die stof zit verwerkt in tal van producten, van shampooflessen tot waterleidingen.