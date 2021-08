In de nacht van vrijdag op zaterdag is een explosie geweest bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam. De woning was eerder al gesloten door de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Kort na de ontploffing vond de politie bij een woning aan de Merelstraat een explosief. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit volgens de politie weggehaald en onschadelijk gemaakt.