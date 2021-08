Het wapen waarmee een van de bekendste bandieten uit de Amerikaanse geschiedenis, Billy the Kid, werd doodgeschoten is vrijdag voor een recordbedrag van meer dan 6,03 miljoen dollar (ruim 5,11 miljoen euro) geveild. De anonieme koper bood volgens veilinghuis Bonhams in Los Angeles fors meer dan de verwachte verkoopprijs van 2 tot 3 miljoen dollar.