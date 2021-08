Zowel de Partij van de Arbeid als GroenLinks praten zaterdag met hun leden over de formatie en de voorgenomen samenwerking tussen de twee partijen. Tijdens de formatie willen beide partijen als een fractie samen optrekken. Van een echte fusie is geen sprake: beide partijen blijven afzonderlijk hun werk doen tijdens bijvoorbeeld debatten in de Tweede Kamer.