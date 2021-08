Mogelijk 170 Afghanen omgekomen door aanslag Kabul, 200 gewonden

Het aantal slachtoffers van de aanslag op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul is waarschijnlijk flink hoger dan tot nu toe werd gemeld. Ongeveer 170 Afghanen zijn omgekomen, melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen in onder meer ziekenhuizen. Het aantal gewonden zou zijn gestegen van ruim 140 naar bijna 200. Afghaanse gezondheidsautoriteiten zeggen tegen de New York Times dat er ook Afghaanse Amerikanen onder de slachtoffers zijn.