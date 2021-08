Het Openbaar Ministerie denkt in twee twintigers en een 34-jarige man de daders achter het doodschieten van Ayla Mintjes (27) in Amsterdam te hebben gevonden. Het feit dat de verdachten rond die tijd ernstige brandwonden hebben opgelopen ziet justitie als bewijs dat ze betrokken waren, zo is vrijdag betoogd bij de rechtbank in Amsterdam.