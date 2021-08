De Duitse arbeidsmarkt blijft aantrekken nu bedrijven weer actiever op zoek gaan naar personeel. Een meerderheid van de bedrijven verwacht dan ook te groeien, blijkt uit onderzoek van het Duitse instituut Ifo. Met name bedrijven in de elektrotechniek en het ontwerp en onderhoud van mechanische systemen zijn hard op zoek. In de productie dachten bedrijven juist iets minder mensen nodig te hebben.