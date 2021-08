De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na nieuw onderzoek de overname van de educatieve dienstverlener Iddink door mediabedrijf Sanoma opnieuw goedgekeurd. Daarbij houdt de toezichthouder vast aan dezelfde voorwaarden als bij de originele goedkeuring in 2019. De ACM moest opnieuw naar de overname kijken nadat een rechter had bepaald dat de oorspronkelijke beslissing van de toezichthouder niet goed genoeg was onderbouwd.