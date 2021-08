Nikkei lager in afwachting toespraak Fed-baas Powell

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door de dodelijke aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Daarnaast werd gewacht op de toespraak die de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell later op de dag zal houden tijdens de virtuele Jackson Hole-bijeenkomst. Beleggers zijn vooral gespitst op wat de Fed-baas zal zeggen over een mogelijk begin van de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld.