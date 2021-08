Zorgen over leveringsketen nemen toe bij energiespecialist Alfen

Energiespecialist Alfen kampt steeds meer met „uitdagingen” in de toeleveringsketen. De maker van onder meer laadpalen voor elektrische auto’s en slimme energiesystemen had vooralsnog weinig last van voorraadproblemen, maar dat zal in de loop van het jaar wel anders worden. Vooral op het gebied van elektronische componenten is er wereldwijd sprake van toenemende druk, zei topman Marco Roeleveld in een toelichting op de halfjaarcijfers. De problemen zullen ook in 2022 aanhouden.