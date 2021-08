Nieuw-Zeeland blijft langer in lockdown vanwege Delta-uitbraak

Nieuw-Zeeland blijft nog zeker tot aankomende dinsdag in lockdown om de uitbraak met de Delta-variant van het coronavirus onder controle te krijgen. Oorspronkelijk zou het land tot vrijdag in lockdown blijven, maar de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern vertelde in een persconferentie dat de autoriteiten „meer zekerheid” willen voordat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Auckland, de grootste stad van het land, zal naar alle waarschijnlijk nog zeker twee weken in lockdown moeten blijven.