Britse diplomaten zouden gevoelige contactinformatie van Afghaanse medewerkers hebben achtergelaten op de Britse ambassade in Kabul. Die informatie kwam vervolgens in handen van Talibanstrijders, schrijft de Britse krant The Times. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten dat de Afghanen in kwestie „in veiligheid” zijn gebracht.