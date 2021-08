Specialisten van de brandweer hebben donderdagmiddag in een agrarisch bedrijf aan de Vleutstraat in Best iemand uit een mestkelder gered. De persoon was door nog onbekende oorzaak in de mestkelder gevallen. Na daaruit bevrijd te zijn is het slachtoffer naar een ambulance gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, kon een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost niet zeggen.