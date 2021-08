De Schepenzaal uit 1545 in Kampen, een drinkhoorn van het Kamper Sint Anna- of Rijnschippersgilde uit 1370 en het vredesverdrag met het Duitse Stralsund uit 1370 zijn opgenomen in de Canon van Nederland. Ze behoren bij het venster De Hanze, want Kampen is één van de Hanzesteden. De Hanzestukken zijn te vinden in het Stedelijk Museum Kampen, dat nu een sleutelmuseum voor de Canon van Nederland is geworden.