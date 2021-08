Rechter doet uiterlijk dinsdag uitspraak over Formule 1 Zandvoort

De rechtbank in Haarlem doet uiterlijk dinsdag, maar bij voorkeur maandag al uitspraak in het kort geding tegen de Formule 1 in Zandvoort. „De belangenafweging is een lastige. Daar wil ik de tijd voor nemen”, zei de rechter die de zaak behandelde. Hij zei het probleem met stikstof, waar milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) op hamert, goed te begrijpen, maar hij toonde tevens begrip voor de belangen van het circuit van Zandvoort.