Salesforce stijgt op Wall Street, aandacht voor Fed-bijeenkomst

Het aandeel Salesforce stond donderdag bij opening van de aandelenbeurzen in New York bij de duidelijke winnaars, met een plus van bijna 5 procent. De softwareonderneming verhoogde bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachtingen voor het hele jaar, geholpen door de positieve effecten van de eerdere miljardenovername van Slack. Dat is een rivaal van onder meer Microsoft op het gebied van communicatiediensten voor op kantoor. Verder gaat de aandacht van beleggers uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve.