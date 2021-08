Canada heeft de evacuatieoperatie in Afghanistan beëindigd, meldt het Canadese ministerie van Defensie. De overheid zegt dat ze graag langer waren gebleven om iedereen te redden die dat had gewild, maar dat de omstandigheden dusdanig verslechterden dat dit niet meer mogelijk was. „Het is werkelijk hartverscheurend”, aldus een vertegenwoordiger van het ministerie.