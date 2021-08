Het politieteam dat onderzoek doet naar de al ruim dertig jaar onopgeloste moord op Wies Hensen lanceert donderdag een interactieve video over de zaak, op de website van de politie. In de video kan de kijker zelf zappen naar buttons waaronder gedetailleerde informatie over de zaak te vinden is. Er zijn achttien informatiepunten over de vrouw, de plaats waar ze is gevonden, sporen en mogelijke daders.