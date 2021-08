De druk op de zorg door coronapatiënten is op het moment te doen, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Er liggen nu tussen de 650 en 700 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie ruim 200 op de intensive care. De zorg heeft al enkele weken met dit soort aantallen te maken, maar volgens de minister is het uitvoerbaar.