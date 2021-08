Het noodbevel en het alcoholverbod dat burgemeester René Verhulst van Ede woensdag heeft ingesteld voor een gebied rondom legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp, blijft tot zondagmorgen gelden. Donderdagochtend is de looptijd van de maatregelen verlengd, zodat het de komende dagen rustig blijft in de buurt van de kazerne, waar tijdelijk achthonderd Afghaanse evacués worden opgevangen.