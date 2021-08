Frankrijk moet voor zijn economisch beleid naar het klimaat gaan kijken en minder naar corona. Volgens Agnès Bénassy-Quéré, hoofdeconoom van het Franse ministerie van Financiën, is het door de hoge vaccinatiegraad in het land minder waarschijnlijk dat er nog volledige lockdowns komen. Tegelijkertijd zijn er grote onderliggende kwesties aan te pakken in bijvoorbeeld de auto- en luchtvaartindustrie.