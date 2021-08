Maak van dieren geen mensen

De kortgedingrechter in Amsterdam heeft maandag korte metten gemaakt met een actie van Dier&Recht tegen de Nederlandse melkveehouderij. De radicale dierenrechtenorganisatie moet haar campagne om de consumptie van zuivel te ontmoedigen aanpassen. Op een poster die in zeven steden is opgehangen, worden boeren bestempeld als veroorzakers van „ernstig dierenleed” omdat ze pasgeboren kalveren meteen bij de moederkoe weghalen. Ernstig dierenleed is niet bewezen, oordeelt de rechter, en daarom is die beschuldiging onterecht. Dier&Recht moet de bewuste billboards deze donderdag hebben weggehaald.