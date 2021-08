Taliban houden Britse veteraan die 200 dieren wil evacueren tegen

Het konvooi van de Britse veteraan Paul Farthing en zijn ongeveer tweehonderd honden en katten is onderweg naar het vliegveld van Kabul tegengehouden door de Taliban. Hij zegt al tien uur vast te staan en vreest voor het leven van de asieldieren die hij probeert te redden, schrijven Britse media. Farthing diende in Afghanistan tijdens de internationale militaire missie en na zijn dienst opende hij een dierenasiel in het land. De Britse overheid zegde Farthing woensdag een plek op het vliegveld van Kabul toe voor een zelf gefinancierde evacuatievlucht.