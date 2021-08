Beurshandel in teken bijeenkomst centrale bankiers

De beurshandel op het Damrak staat donderdag vooral in het teken van de jaarlijkse Jackson Hole-bijeenkomst van centrale bankiers, die dit jaar vanwege corona opnieuw virtueel zal worden gehouden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) houdt vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. Beleggers zijn met name benieuwd wat de Amerikaanse centralebankpresident zal zeggen over de inflatie, de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel en over de mogelijke afbouw van de coronasteun.