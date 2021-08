‘Herzieningsverzoek villamoord om onwettig politieonderzoek’

Bij de Hoge Raad wordt opnieuw een herzieningsverzoek ingediend over de Arnhemse villamoord uit 1998. Aanleiding is het tweede seizoen van De villamoord, meldt KRO-NCRV donderdag. Uit de documentaireserie zou blijken dat de leider van het politieteam onder ede heeft gelogen voor het gerechtshof dat zijn team per toeval is gestuit op een groep mannen, waarna er negen werden veroordeeld. Een eerder herzieningsverzoek werd in april afgewezen.