De Amerikaanse ambassade in Kabul roept in een veiligheidswaarschuwing op haar website Amerikaanse burgers in Afghanistan op om niet naar het vliegveld van de hoofdstad te komen. Ook adviseert ze mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport onmiddellijk daar weg te gaan. Ook de Britse regering waarschuwt haar burgers een „veilige plek” op te zoeken, weg van het vliegveld.