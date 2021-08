De Deense regering wil via een zeldzame ingreep een einde maken aan de langste staking in 50 jaar in het land. De sociaaldemocratische regering wil een eerder afgewezen compromis om de salarissen van verpleegkundigen te verhogen nu via wetgeving geregeld krijgen. Overheidsbemoeienis met geschillen op de arbeidsmarkt is ongebruikelijk in Denemarken.