Britse waakhond kan geen goed toezicht houden op cryptobeurs

De Financial Conduct Authority (FCA) is niet in staat om goed toezicht te houden op de activiteiten van cryptobeurs Binance. De grootste cryptobeurs ter wereld heeft nagelaten voldoende informatie te verstrekken aan de FCA over zijn bedrijfsvoering, bedrijfsstructuur en manieren waarop consumenten zijn producten gebruikten. Dat leidde ertoe dat de Britse marktwaakhond de laatste weken hard optrad tegen de onderneming. Zo mag Binance in het land bijvoorbeeld geen reclame meer maken.