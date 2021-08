Mensen die als kind zijn misbruikt, mishandeld of verwaarloosd, hebben later „aanzienlijk meer kans” op chronische lichamelijke ziekten, zo meldt het Trimbos-instituut op basis van onderzoek samen met de Vrije Universiteit. Dat zo’n nare jeugd bevorderlijk is voor het ontwikkelen van een psychische aandoening op volwassen leeftijd, was al bekend.