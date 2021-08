De Zweedse truckbouwer Scania legt zijn fabrieken in Zwolle en Meppel andermaal deels stil vanwege tekorten aan chips. Dat bevestigde een woordvoerder van de onderneming na berichtgeving door RTV Drenthe. Het is de tweede keer in korte tijd dat de truckbouwer de productielijnen stil moet leggen.