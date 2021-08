Gebruikers van TikTok kunnen binnenkort via het sociale netwerk spullen kopen. De filmpjesapp, die vooral bij jongeren populair is, wil zo gebruikers langer actief houden en ook nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Vooralsnog kunnen alleen enkele Amerikaanse, Britse en Canadese bedrijven spullen verkopen via TikTok, bij wijze van test.