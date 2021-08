Het is op het moment moeilijk te zeggen hoe lang de evacués uit Afghanistan in de noodopvangen, zoals de kazernes bij Ede en Zoutkamp, moeten blijven. Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zitten asielzoekerscentra, waar vluchtelingen de asielprocedure afwachten, momenteel vol en is nog niet te overzien hoe lang het gaat duren. Wel benadrukt ze dat het „echt een tijdelijke zaak” is.