Het Nederlands Veteraneninstituut organiseert zondag in Doorn een bijeenkomst voor militairen die in Afghanistan hebben gediend. Het instituut merkt dat Afghanistanveteranen onder de huidige omstandigheden veel behoefte hebben om elkaar op te zoeken. Zondag is er gelegenheid om met elkaar te praten, maar aanmelding is nodig vanwege de coronamaatregelen, aldus het instituut.