Defensie is woensdagmorgen begonnen met het opbouwen van de noodopvang voor Afghaanse evacués in natuurgebied Heumensoord tussen Nijmegen en Heumen. In het tentenkamp kunnen 750 tot duizend mensen worden opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hoopt Heumensoord in het weekeinde te kunnen inzetten.