Klimaatactivisten voeren actie op de toegangsweg naar Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa in het havengebied van Rotterdam. Een van hen is op een zelfgemaakte toren van bamboe geklommen die op de weg staat, liet actiegroep Extinction Rebellion (XR) zien op sociale media. Doel is om tankwagens tegen te houden.