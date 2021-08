OM: overval waardetransport Amsterdam in buitenland georganiseerd

De zeer gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord op 19 mei is georganiseerd vanuit het buitenland. Volgens het Openbaar Ministerie gebeurde dat „grondig en professioneel” en werd er internationaal samengewerkt. De verdachten zijn in de periode voorafgaand aan de overval vertrokken vanuit Parijs en hebben zich in een appartement in België voorbereid op hun criminele missie. Daar zijn ook wapens, bivakmutsen, extra vluchtauto’s en andere spullen geleverd.