De Wereldbank schort de betalingen voor ontwikkelingsprojecten in Afghanistan op vanwege de machtsovername in het land door de Taliban. Het instituut is een belangrijke geldschieter voor projecten in het zeer arme land. Sinds 2002 gaf de Wereldbank meer dan 5,3 miljard dollar, omgerekend ruim 4,5 miljard euro, aan steun aan Afghanistan.