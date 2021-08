ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door overstromingen

ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door de recente overstromingen in Limburg. De grote Nederlandse verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, schat de eigen schadelast van de overstromingen in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. „Dat is heel veel geld, maar tegelijkertijd kunnen we dat heel makkelijk hebben”, zegt topman Jos Baeten. Volgens hem laat de verzekeraar over de gehele linie de laatste tijd sterke resultaten zien.