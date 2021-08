ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door overstromingen

ASR lijdt tientallen miljoenen euro’s schade door de recente overstromingen in Limburg. De grote Nederlandse verzekeraar, met merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen, schat de eigen schadelast van de overstromingen in juli op dit moment tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro. Deze schade valt echter pas in de cijfers over het tweede halfjaar. In de eerste jaarhelft zette ASR naar eigen zeggen sterke financiële resultaten in de boeken.