Biden blijft bij datum vertrek uit Kabul, vreest aanslag

De Amerikaanse president Joe Biden blijft erbij dat de Amerikaanse troepen het vliegveld van Kabul op 31 augustus verlaten. Hij vreest een aanslag door IS-Khorasan, de Afghaanse tak van IS. „Elke dag dat we op de grond zijn is een nieuwe dag waarvan we weten dat ISIS-K probeert het vliegveld te treffen en zowel VS-troepen als geallieerden aan te vallen”, zei de president na topoverleg met leiders van zes andere belangrijke landen (G7).