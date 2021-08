Politie grijpt in bij protest opvanglocatie Afghanen Harskamp

Bij de opvanglocatie voor Afghaanse evacués bij de legerplaats Harskamp in Ede heeft de politie dinsdagavond ingegrepen tijdens een protest. In eerste instantie waren ongeveer 250 mensen naar de opvanglocatie gekomen. Dat protest verliep aan het begin van de avond rustig, aldus een woordvoerder van de politie. De politie was al de hele avond ter plekke aanwezig. Volgens Omroep Gelderland werden leuzen gescandeerd als „eigen volk eerst” en „Harskamp is van ons”. Een politiewoordvoerder kon daar niets over zeggen.