Ongeveer 250 mensen hebben dinsdagavond gedemonstreerd bij de opvanglocatie voor Afghaanse evacués bij de legerplaats Harskamp in Ede. Het protest verloopt tot nu toe rustig, aldus een woordvoerder van de politie die berichtgeving van deze strekking van Omroep Gelderland bevestigt. Even na 20.30 uur werd het ter plekke rustiger en waren er minder mensen dan in het begin, aldus de woordvoerster.